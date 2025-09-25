Empréstimos de até R$ 4.500 são liberados pelo Caixa Tem

Em 2025, a Caixa Econômica Federal deu um passo significativo rumo à inclusão financeira ao lançar uma nova funcionalidade no aplicativo Caixa Tem para democratizar o acesso ao crédito até para quem está negativado.

A plataforma agora permite a contratação de empréstimos de até R$ 4.500, inclusive por pessoas com restrições no nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. A iniciativa busca também reduzir a burocracia típica dos bancos tradicionais e ampliando as possibilidades para milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades no sistema financeiro convencional.

A nova funcionalidade faz parte do movimento da Caixa para digitalizar serviços financeiros e oferecer soluções acessíveis, especialmente para os públicos mais vulneráveis. Todo o processo desde a solicitação até o recebimento do valor ocorre de forma 100% digital, sem necessidade de comparecer a uma agência.

O objetivo é oferecer autonomia financeira, rapidez e praticidade, principalmente a trabalhadores informais, pequenos empreendedores e pessoas que enfrentam dificuldades com o sistema bancário tradicional.

Como solicitar o empréstimo pelo Caixa Tem?

O processo de solicitação é simples e pode ser concluído em poucos minutos:

o Acesse o app Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

o Preencha os dados solicitados;

o Escolha o valor desejado;

o Aguarde a análise e aprovação.

Aprovação para negativados

Mesmo com nome negativado, é possível ser aprovado embora os valores liberados possam ser mais baixos, dependendo do perfil do cliente. Esta flexibilidade representa uma mudança significativa no mercado de crédito brasileiro. Após a aprovação, o dinheiro cai diretamente na conta Caixa Tem. Há ainda a possibilidade de solicitar um cartão físico, entregue em até 15 dias úteis, para facilitar saques e compras presenciais.

Versatilidade no uso do crédito

A versatilidade é um dos principais atrativos do crédito oferecido. Os recursos podem ser utilizados para:

o Quitar dívidas;

o Investir em pequenos negócios;

o Realizar compras essenciais;

o Melhorar o fluxo de caixa pessoal;

o Iniciar ou expandir atividades empreendedoras.

Além disso, a Caixa pode oferecer linhas de crédito maiores, conforme o perfil e a análise de risco do solicitante. Vale lembrar que todas as taxas de juros, prazos e condições são claramente informados no aplicativo. Esta abordagem diferencia o produto de muitas outras opções no mercado. (A Notícia Portal com informações de Tarik Duarte- Fonte:Diário do Pará/ Foto; Reprodução)