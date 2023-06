Prefeito Marcelo Borges anuncia inicio da obra de pavimentação do trecho da Vicinal Paudarquinho

A obra no trecho de 1.700 metros que será pavimentado com blocos de cimento, será construído por meio da parceria entre a Prefeitura de Redenção e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras, sendo fruto de uma emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual Dirceu Ten Caten-PT no valor de um milhão de reais.

O deputado atendeu à solicitação de moradores da comunidade Paudarquinho, e Condomínio de Chácaras Real Park, instalado na vicinal.

Participaram da solenidade o prefeito Marcelo Borges, vereador Leandro Onofre, secretário de Obras Wilker Muniz , secretário de Esportes Manoel Reis, professor Junes Dias representante do deputado Dirceu Ten Canten, Sargento Rondinelli, sindico e representantes dos moradores Condomínio de Chácaras Real Park.

Durante o evento que marcou o início da obra e apresentação dos maquinários e trabalhadores o vereador Leandro Onofre, que esteve representando o Poder Legislativo Municipal, se disponibilizou a estar buscando novos recursos junto a outros deputados estaduais, federais, senadores e governo do estadual, para a pavimentação do restante do trecho de 4,5 Km. ‘’Eu quero aqui em nome da Câmara de Vereadores, dizer que estaremos buscando junto a deputados e senadores e até mesmo ao governo do estado, novos recursos para que todo o trecho seja pavimentado. Me coloco a disposição para captar novos recursos’’, disse Leandro Onofre.

De acordo com o prefeito Marcelo Borges, a obra é uma ação que vai beneficiar os moradores da comunidade Real Park e Paudarquinho que vai proporcionar melhoria na trafegabilidade e qualidade de vida dos moradores.’’ Nós estamos aqui para dar início à está obra importante para os moradores do Real Park, para os demais moradores da vicinal Paudarquinho, uma obra que vai proporcionar melhoria na trafegabilidade e qualidade de vida dos moradores. Agradecemos ao deputado Dirceu Ten Caten e ao Governador Helder Barbalho, pela parceria’’, destacou Marcelo Borges. Tão logo finalizou a reunião, maquinas e trabalhadores iniciaram o serviço de terraplanagem do trecho. (A Notícia Portal/ Dinho Santos)