Alerta: 62 mil famílias de baixa renda podem perder descontos na conta de energia no estado

No Pará, 62.848 famílias clientes da Equatorial Energia podem perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), por conta da falta de atualização cadastral do NIS – Número da Identificação Social, no Cadastro Único (CadÚnico). O programa do Governo Federal beneficia famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou que recebam o Benefício da Prestação Continuada – BPC, cujo desconto pode chegar até 65% na fatura.

Entre as cidades com o maior número de clientes que precisam atualizar o cadastro estão: Belém, com 15.125 famílias, Ananindeua com 7.855, Marabá com 2.692, Castanhal com 1.927 e Santarém com 1.822. Os cadastros no CadÚnico, que estão há dois anos ou mais sem atualização, devem ser atualizados com urgência no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Raio X de Belém

Os 10 bairros com o maior número de famílias que precisam fazer a atualização cadastral para não perderem o benefício da Tarifa Social são: Guamá com 1.140 famílias, Tapanã com 826, Montese com 807, Sacramenta com 674, Marambaia com 599, Coqueiro com 593, Pedreira com 590, Cabanagem com 547, Tenoné com 509 e Bengui com 498.

Como atualizar

Para atualizar o cadastro, é necessário que o Responsável Familiar (RF) apresente CPF ou Título de Eleitor próprio e a documentação dos demais componentes do grupo familiar como Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI), RG, Carteira de Trabalho, CPF ou Título de Eleitor.

Vale destacar que para receber o benefício da Tarifa Social, a conta de energia não precisa estar no nome do beneficiário do NIS. O titular do NIS pode informar o número da conta contrato que deseja o desconto, mesmo que a conta de energia esteja em nome de outra pessoa.

De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, é importante que o cliente esteja atento à conta de energia, pois nela está a sinalização sobre a atual situação cadastral. Ele ressalta, também, a necessidade de atualizar o cadastro a cada dois anos para manter o benefício.

“Existem três selos indicativos: o selo ‘Cliente cadastrado na Tarifa Social’ identifica que o cliente já está cadastrado, com NIS válido e recebendo o desconto mensal. Já o selo ‘Seu NIS vai vencer, procure o CRAS do seu município’ identifica que nos próximos meses o NIS do cliente ficará desatualizado e ele poderá perder o benefício, sendo necessário regularização junto ao CRAS. E o terceiro selo, ‘Benefício da Tarifa Social cancelado’’, indica que o benefício foi cancelado para a unidade consumidora. Os clientes que se enquadrarem nesta situação também devem procurar o CRAS para regularização e avaliação do status do cadastro”, finaliza Jorivaldo.

Famílias Pendentes de atualização Cadastral CADÚnico – NIS REGIONAL (Tudo) BELEM 15125 ANANINDEUA 7855 MARABA 2692 SANTAREM 1927 CASTANHAL 1882 PARAUAPEBAS 1260 ITAITUBA 1161 PARAGOMINAS 1124 ALTAMIRA 1096 MARITUBA 939 ABAETETUBA 869 BARCARENA 797 REDENCAO 716 BRAGANCA 711 TUCURUI 689 MOJU 600 SANTA IZABEL DO PARA 566 DOM ELISEU 559 MONTE ALEGRE 523 SAO MIGUEL DO GUAMA 511 TOMEACU 502 CANAA DOS CARAJAS 450 CAPANEMA 450 VISEU 445 BENEVIDES 432 CAMETA 425 SAO FELIX DO XINGU 425 XINGUARA 407 ITUPIRANGA 391 TAILANDIA 388 RONDON DO PARA 378 JACUNDA 361 IGARAPE ACU 356 CONCEICAO DO ARAGUAIA 352 ALENQUER 349 ACARA 327 URUARA 323 ELDORADO DO CARAJAS 322 VIGIA 319 NOVO REPARTIMENTO 304 JURUTI 285 ULIANOPOLIS 279 PACAJA 273 OURILANDIA DO NORTE 269 SALINOPOLIS 267 SANTANA DO ARAGUAIA 260 IGARAPE MIRI 249 ORIXIMINA 244 BREVES 241 CAPITAO POCO 239 NOVO PROGRESSO 233 SANTA LUZIA DO PARA 223 MARACANA 218 PRAINHA 217 IRITUIA 217 MAE DO RIO 206 IPIXUNA DO PARA 203 AUGUSTO CORREA 202 CURUCA 201 BREU BRANCO 193 TUCUMA 192 NOVA IPIXUNA 188 ANAPU 187 BAIAO 183 TRACUATEUA 181 GOIANESIA DO PARA 180 GARRAFAO DO NORTE 179 MOJUI DOS CAMPOS 179 PORTO DE MOZ 178 MOCAJUBA 175 OUREM 172 SANTA MARIA DO PARA 171 BELTERRA 167 MEDICILANDIA 166 PORTEL 165 SANTO ANTONIO DO TAUA 156 SENADOR JOSE PORFIRIO 151 MARAPANIM 151 SAO JOAO DO ARAGUAIA 151 FLORESTA DO ARAGUAIA 150 SAO CAETANO DE ODIVELAS 145 RUROPOLIS 140 CURIONOPOLIS 140 SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 137 CONCORDIA DO PARA 136 BAGRE 129 SAO DOMINGOS DO CAPIM 128 CACHOEIRA DO PIRIA 128 SANTA BARBARA DO PARA 126 AGUA AZUL DO NORTE 124 TRAIRAO 123 SALVATERRA 123 SAO JOAO DE PIRABAS 118 AURORA DO PARA 118 SOURE 117 CACHOEIRA DO ARARI 113 OBIDOS 113 AFUA 112 BUJARU 111 PLACAS 111 SANTA MARIA DAS BARREIRAS 110 MUANA 109 OEIRAS DO PARA 108 SAO GERALDO DO ARAGUAIA 108 TERRA ALTA 106 BOM JESUS DO TOCANTINS 99 ALMEIRIM 93 SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 93 RIO MARIA 92 PONTA DE PEDRAS 88 NOVA TIMBOTEUA 88 NOVA ESPERANCA DO PIRIA 86 COLARES 85 SAO FRANCISCO DO PARA 83 CURRALINHO 82 LIMOEIRO DO AJURU 81 BRASIL NOVO 78 QUATIPURU 74 PRIMAVERA 73 BONITO 68 AVEIRO 68 CUMARU DO NORTE 66 INHANGAPI 65 ANAJAS 65 PAU DARCO 62 VITORIA DO XINGU 58 SANTA CRUZ DO ARARI 56 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 53 ABEL FIGUEIREDO 51 MAGALHAES BARATA 48 PEIXE BOI 47 TERRA SANTA 46 MELGACO 44 JACAREACANGA 42 FARO 41 CURUA 41 SANTAREM NOVO 40 CHAVES 40 PALESTINA DO PARA 35 PICARRA 32 SAO JOAO DA PONTA 29 SAPUCAIA 26 BANNACH 25 GURUPA 23 (vazio)

(A Notícia Portal com informações da Equatorial)