Empresário é baleado durante tentativa de homicídio em Redenção

Um empresário, que não será identificado por motivos de segurança, foi baleado em uma tentativa de homicídio em Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no Park dos Buritis I, em frente a um escritório na rua Wagner Fabiano Marinho. O crime foi gravado por câmeras de segurança. O suspeito, que estava em uma motocicleta preta, fugiu após os disparos.

As imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima sai do estabelecimento, por volta das 19h57. Ela e um segundo homem vão em direção a uma caminhonete que está estacionada em frente ao escritório, para ir embora do local. Após o empresário entrar no lugar do motorista e o outro homem no banco do carona, o atirador chega de moto e para em frente ao automóvel, bloqueando a passagem das vítimas.

O suspeito caminha em direção à janela do condutor, retira a arma de debaixo da camisa e começa a atirar. Ao todo, ele faz quatro disparos contra a vítima. Mesmo ferido, o empresário acelera o carro e foge arrastando a moto que impedia a passagem. O atirador, que fica sem veículo para a fuga, consegue fugir correndo. A rua estava deserta e não há relatos de testemunhas sobre para onde o suspeito foi.

Após o caso, a vítima buscou ajuda no Hospital Regional devido às lesões. O empresário foi atendido por socorristas do Samu, estava consciente e se comunicando normalmente com os médicos. Não há informações oficiais sobre qual seria a motivação para o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Redenção como tentativa de homicídio. “A vítima foi alvo de disparos de arma de fogo e foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras são analisadas para auxiliar nas investigações”, comunicou. ( A Notícia Portal com informações do O Liberal/ Foto: Reprodução)