Segundinha do Campeonato Paraense 2025 entra na fase decisiva

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou as datas, horários e locais dos jogos de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paraense 2025 a popular “Segundinha”. Oito equipes seguem na disputa pelas duas vagas de acesso à elite do futebol paraense em 2026: Amazônia Independente, União Paraense, Urumajó, Paragominas, São Raimundo-PA, Tapajós Marajó, Canaã FC e Itupiranga.

Todos os confrontos de ida serão realizados neste sábado, dia 5 de julho. Já os jogos de volta estão programados para os dias 12 e 13, com horários ainda a serem confirmados.

Jogos de ida — sábado, 5 de julho

• 10h – União Paraense x Urumajó — CEJU 1 (Belém)

• 15h30 – Itupiranga x São Raimundo — Estádio Jaime Sena Pimentel (Itupiranga)

• 16h – Paragominas x Amazônia Independente — Arena Verde (Paragominas)

• 20h – Tapajós Marajó x Canaã FC — Arena Marajó (Breves)

Jogos de volta — 12 ou 13 de julho (parciais confirmados)

• Amazônia Independente x Paragominas — CEJU 1 (Belém)

• Urumajó x União Paraense — Estádio Estrelão (Augusto Corrêa)

• São Raimundo x Itupiranga — Local a definir

• Canaã FC x Tapajós Marajó — Estádio Ninho do Japiim (Castanhal)

Caminho até a elite

• Nas semifinais — fase que definirá os acessos à primeira divisão — os confrontos serão:

• Vencedor de Amazônia x Paragominas enfrenta quem passar de União Paraense x Urumajó

• Vencedor de São Raimundo x Itupiranga encara Canaã FC ou Tapajós Marajó

Canaã FC confiante na busca pelo retorno

O Canaã FC se prepara para a longa viagem até Breves, no arquipélago do Marajó, onde enfrentará o Tapajós Marajó às 20h deste sábado, com transmissão ao vivo pelo canal Falcão TV no YouTube.

A equipe, comandada pelo técnico Samuel Cândido, está confiante e bem preparada. Toda a fase de treinamentos para esta etapa foi realizada na cidade de Castanhal. O objetivo é claro: voltar à elite do futebol paraense, onde o clube estreou em 2023, mas não conseguiu se manter. (A Notícia Portal com informações do Blog Zé Dudu/ Foto: Divulgação)