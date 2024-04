ELEIÇÕES 2024: Dr. Renner e Gabriel Salomão polarizam disputa, diz pesquisa oficial

Em REDENÇÃO, município localizado na região Sudeste Paraense, a DOXA foi a

campo para colher o humor do eleitor do município. É a primeira pesquisa oficial

registrada no T.R.E sobre a corrida eleitoral no município de REDENÇÃO. A

pesquisa aponta uma tendência de polarização entre o vereador Gabriel Salomão e

Dr. Renner. Gabriel Salomão aparece em primeiro lugar com 20,1%; Dr. Renner

vem com 16,1%. A diferença entre os dois é de 4 pontos, equivalendo a um empate

técnico dentro da margem de erro da pesquisa. Depois aparece outro bloco de

competidores: Mário Moreira, 10,0%; Leandro Onofre, 9,6%; Cadu, 8,1%; William

do Potência, 7,1%. A pesquisa está registrada no T.R.E sob o nº PA 08063/2024 e

foi realizada no período de 08 a 12 de abril de 2024 em todos os bairros da cidade

e nas comunidades da zona rural. A amostra foi de 500 eleitores, tendo uma

margem de erro de 4.4% para mais ou para menos dos resultados obtidos na

pesquisa.

O NÚMERO DE ELEITORES INDECISOS CHEGA A MAIS DE 66%

Na questão espontânea, em que não se mostram os nomes de pré-candidatos, a pesquisa

detectou que, ainda, é grande o número de eleitores flutuantes, isto é, que não sabem em

quem votar ou que pretendem anular o voto. Esses eleitores flutuantes chegam a somar

66,7%. Os mais citados são o atual vereador Gabriel Salomão, que aparece em primeiro

lugar com 10,7%; Dr. Renner vem em seguida com 6,5%; Mário Moreira aparece com

índice de 5,2%; Leandro Onofre vem com 5,0%; Kadu tem 3,3%; William do Potência,

1,8%; Marcelo Borges, 0,6% e Tarcísio, 0,2%.

ESTIMULADA: SALOMÃO E DR. RENNER EMPATADOS TECNICAMENTE

Quando se estimula os possíveis nomes a prefeito de REDENÇÃO, o vereador Gabriel

Salomão e Dr. Renner aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro da

pesquisa. Gabriel vem com 20,1% de intenção de votos; enquanto Dr. Renner aparece com

16,1%. Mário Moreira ficou com 10,0%, seguido de Leandro Onofre que apareceu com 9,6%.

Carlos Eduardo Cadu vem com 8,1%. William do Potência ficou com 7,1%. Os votos brancos,

nulos e indecisos somam 29,0%.

EM QUEM NÃO VOTARIA PARA PREFEITO DE REDENÇÃO

Quando se trata de rejeição, Mario Moreira aparece com rejeição de 13,5%; William do

Potência vem logo a seguir com 12,2% de rejeição. Gabriel Salomão aparece com índice de

rejeição de 6,6%. Leandro Onofre tem rejeição de 5,2%. Carlos Eduardo Cadu tem rejeição

de 3,7%. Dr. Renner é o menos rejeitado, aparecendo com 1,7%. Outros 36,2% não rejeitam

nenhum pré-candidato e 21,0% não se manifestaram.

APROVAÇÃO E DESAPROVAÇÃO DO GOVERNO DE MARCELO BORGES

O governo da prefeita Marcelo Borges é aprovado por 29,7% dos eleitores de Redenção;

enquanto sua desaprovação chega a 50,7%. Outros 19,6% não se manifestaram.

APROVAÇÃO/DESAPROVAÇÃO DOS GOVERNOS HELDER E LULA

Doxa também avaliou a aprovação ou desaprovação dos governos Helder e Lula. 43,4%

dos eleitores de REDENÇÃO estão aprovando o governo de Helder; enquanto 33,8%

desaprovam. Já o governo de Lula está sendo aprovado por 24,0% dos eleitores de

REDENÇÃO. A sua desaprovação chega a 55,4%.

ANÁLISE

O cenário apresentado pela pesquisa Doxa no município de Redenção mostra um

quadro que tende a uma polarização entre os pré-candidatos, Gabriel Salomão e

Dr. Renner. Na pesquisa aparecem empatados, tecnicamente, com diferença de 4

pontos, tendo Gabriel na frente. No outro pelotão da corrida eleitoral, praticamente

empatados, aparecem Mário Moreira, Leandro Onofre, Cadu e William do Potência.

Vale ressaltar que o índice de pessoas indecisas, especialmente na questão

espontânea, chega a mais de 66%, mostrando uma eleição muito aberta. Mesmo

quando se estimula, esse índice cai para 29,0%, considerado alto. O atual prefeito

tem problemas na sua avaliação popular. A sua desaprovação está maior que a

aprovação. Isso implica que o candidato que ele for apoiar pode ter problemas de

aceitação popular. Uma outra situação a ser ressaltada nessa pesquisa diz respeito

a avaliação de Helder e Lula. Helder tem uma aprovação de um pouco mais de 43%

contra mais de 33% de desaprovação. Essa é uma avaliação bem diferente dos

demais municípios pesquisados pela Doxa em que o governador está bem avaliado.

Já o presidente Lula tem desaprovação maior que a aprovação. Como “cabo”

eleitoral, Lula vai ter dificuldade de emplacar algum candidato que venha a apoiar.

O jogo começou em Redenção. Esperemos os próximos capítulos.

DORNÉLIO SILVA Cientista Político da Doxa.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Nível de Confiança: O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há

uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Registro Eleitoral: registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará sob o nº PA

08063/2024

Estatístico responsável: Jadson Fernandes Chaves – CONRE 8010

Nome da pesquisa: Contexto eleitoral em REDENÇÃO-Pa

Margem de erro: A margem de erro estimada é de 4.4 pontos percentuais para

mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Amostra: 500 entrevistas

Período: 08 a 12 de abril de abril de 2024

Tema: Administração Pública/Eleições/Opinião