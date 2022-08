Belém: Professora encontrada morta em São Brás estava ‘cimentada’ em calçada da própria casa

A forma como Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, foi assassinada deixou os investigadores da Polícia Civil espantados com tamanha crueldade. O corpo da idosa foi encontrado pelos policiais, com auxílio dos familiares da vítima, no último domingo (31), enterrado em um calçamento construído no quintal da casa dela, localizada na passagem Honorato Filgueiras, próximo à avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás em Belém.

Nesta segunda-feira (1º), as investigações devem continuar para que seja identificado quantas e quais pessoas participaram do crime, assim como suas motivações.

Segundo relatos de vizinhos, que preferem não se identificar, a dona da casa era uma professora e morava sozinha. Recentemente, ela teria vendido um veículo que possuía e desde então não foi mais vista. “Há dez dias que ela não era vista, até que o irmão chamou a polícia pra abrir a porta”, disse um parente da vítima.

Fonte: O Liberal