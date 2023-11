Governo do Estado segue com a obra de construção e pavimentação da PA-160, em Canaã dos Carajás.

O reinício da obra de construção e pavimentação da PA-160, em Canaã dos Carajás, ocorreu nesta terça-feira (28), durante agenda do governador Helder Barbalho na região. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), prossegue com a obra entre o posto 70 e a cidade de Canaã.

“Essa obra é um compromisso que eu tenho com essa cidade. Ela vai fazer a integração entre Parauapebas e Canaã e de Canaã até a BR-155. De lá, chega até o Pontão, Xinguara e Sapucaia, integrando toda essa região”, destacou o governador.

A PA-160 é a rodovia que atualmente interliga os municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas. Com a obra, a rodovia terá mais de 120 quilômetros pavimentados, ligando também o município de Parauapebas, acessado pela PA-275, à BR-155, no município de Xinguara.

A PA-160, também é conhecida como Transcarajás, receberá serviços de terraplanagem, implantação de base, sub-base, instalação de rede de drenagem de águas pluviais, asfaltamento e sinalização de trânsito horizontal e vertical. “Hoje estamos trazendo o maquinário para começar a desenvolver a atividade de terraplanagem para em seguida fazer o asfaltamento”, explicou o titular da Setran, Adler Silveira.

“Por aqui passa o desenvolvimento econômico, o escoamento da produção, da mineração, da pecuária e da agricultura familiar, trazendo o desenvolvimento para essa região com infraestrutura em transportes de qualidade. É inegável a melhoria da qualidade de vida que a obra trará. Até agora, somente na região sul do Estado, já são mais de 400 quilômetros de asfalto entregue nas rodovias PA”, finalizou Adler Silveira.

Welligton Carvalho, morador de Canaã dos Carajás, detalha que a expectativa é muito grande pela conclusão da estrada. “A gente agradece muito ao Governo do Estado pela obra, que vai melhorar bastante a vida da gente que utiliza diariamente essa estrada”, disse.

Antônio Carlos dos Santos, que também mora em Canaã, disse ser uma obra muito esperada por todos que vivem na região. “A gente demora mais de uma hora para fazer esse caminho na estrada sem asfalto, e com a obra vamos levar alguns minutos para percorrer essa distância”, disse. (A Notícia Portal/ Agência Pará)