Dois irmãos são encontrados mortos em estado de decomposição dentro de casa em Tucumã

Uma triste notícia vinda da cidade de Tucumã, no sul do Pará, surpreendeu a comunidade na tarde e noite desta quarta-feira (15). Dois irmãos, pioneiros no município e com relevantes serviços prestados ao poder público por quase 40 anos nas áreas da Educação e Saúde, foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam, já em avançado estado de decomposição.

As vítimas foram identificadas como Júlio Cesar Silva (62) e Vera Regina Silva (65), esta última professora e ex-secretária municipal de Saúde de Tucumã, cargo que ocupou entre os anos de 2005 e 2008.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição do 86° Pelotão foi acionada por volta das 15h45, após uma mulher identificada como Maria Alice relatar que não conseguia contato com seus irmãos há alguns dias. Ela informou ainda ter percebido um forte odor vindo da residência e a presença de moscas nas janelas e portas.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade do relato. Dentro da casa, os dois corpos foram encontrados sobre uma cama, lado a lado, um deles totalmente coberto por um lençol e o outro parcialmente.

A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de investigação, e o local foi isolado pela PM até a chegada da perícia. A funerária também compareceu ao endereço para a remoção dos corpos. As causas das mortes ainda serão apuradas. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos Divulgação e arquivo do Blog Repórter Carajás)