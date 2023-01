Xinguara comemora a ascensão da formação educacional com um ano de funcionamento da Escola Tecnológica

Entregue em maio de 2022 pelo Governo do Estado, a Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Xinguara (EETEPA) é a 100ª unidade educacional a atender e oferecer especialização profissional. No município do sul paraense são cerca de 1.030 alunos de diferentes idades e fazendo diferentes cursos – incluindo uma turma do programa “Forma Pará”, do curso de Agronomia, por meio da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

O prédio erguido oferta cursos como o de técnico em edificações, técnico em agricultura, técnico em agropecuária, técnico em segurança do trabalho e técnico em informática. Grande como o prédio da EETEPA foi também o investimento do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), superior a R$ 315 milhões.

A Escola Técnica tem 12 salas de aula, auditório, dois laboratórios especiais, biblioteca, anfiteatro, quadra esportiva coberta, recreio coberto, cozinha, despensa, despensa fria, dois vestiários femininos, dois vestiários masculinos, cantina, lavagem de utensílios, grêmio, depósito de manutenção de mobiliário, área de carga e descarga, depósito de material pedagógico, laboratórios de química, de biologia, de física, de matemática de línguas e de informática, dois almoxarifados, depósito de material multimídia, almoxarifado do laboratório de informática, biblioteca, banheiros, sala dos professores, sala de multimídia dos professores, diretoria, coordenação pedagógica, coordenação de estágio, sala de reprografia, almoxarifado, secretaria, auditório, guarita, estacionamento, anfiteatro, motório e bicicletário.

União de forças – A unidade educacional segue fazendo parcerias com várias instituições. Junto à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Estado do Pará (Unifesspa) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Tecnológica (Sectet), desenvolve um projeto que consiste em montar a estrutura física de suporte à rede de laboratórios móveis de atendimento veterinário.

“O Forma Pará tem turmas de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unifesspa em Piçarra, Tucumã e São Félix do Xingu, sendo que a sede do primeiro curso pela Universidade é aqui em Xinguara. Porém, precisávamos desse espaço adequado para dispor dos equipamentos de ponta que compõem o laboratório. Acabou que o Governo do Estado foi quem teve a sensibilidade e deu respaldo, corrigindo uma problemática que, na verdade, é do governo federal por defasagem de verbas, para garantir a formação desses alunos, recursos humanos dedicados à produção animal que respeite preceitos econômicos, sociais e ambientais, principalmente. Os efeitos práticos disso beneficiam não só a cidade, mas as duas regiões, da banda oriental do Rio Xingu até as margens do Rio Araguaia”, destaca o docente Pedro Quevedo, responsável pelo laboratório instalado na EETEPA e um dos coordenadores dos cursos citados.

Fonte: Agência Pará