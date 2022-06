Homem é morto com 5 tiros na frente da esposa em Conceição do Araguaia

Um homem foi morto na frente da esposa, dentro da própria casa, com cinco tiros. Diego de Sousa Dias, de 28 anos, foi surpreendido pelo criminoso que invadiu o imóvel usando um capacete para encobrir o rosto e atirou várias vezes contra o jovem, segundo a esposa da vítima informou à Polícia Militar. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (9), no Jardim Araguaia, em Conceição do Araguaia, sul do Estado.

Conforme relatou a esposa da vítima, um homem desconhecido já entrou na casa com uma arma de fogo na mão e atirou contra o seu marido, que não teve chance de escapar da mira do criminoso. Diego Dias morreu no local. Uma guarnição da Polícia Militar realizou rondas no setor, localizado na entrada de Conceição, porém o suspeito não foi localizado. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local em busca de pistas que possam auxiliar nas investigações.

A Delegacia de Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. O local onde ocorreu o homicídio não dispõe de câmeras de vigilância, o que dificulta a possível identificação do suspeito. O corpo de Diego foi velado na residência da família, no Jardim Araguaia, em clima de intensa comoção. Ele deixou a esposa viúva e uma filha de três anos de idade órfã de pai.

Fonte: Correio de Carajás