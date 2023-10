Operação da PF investiga fraudes bancárias em Redenção e Maringá; criminosos movimentaram R$ 70 mil em 15 dias

A Polícia Federal está investigando fraudes bancárias que causaram, em 15 dias, prejuízos de pelo menos R$ 70 mil à Caixa Econômica Federal. Os crimes estariam sendo cometidos por pelo menos 14 pessoas suspeitas e alvos da operação “Bank Slip”, deflagrada nesta terça-feira (10). Estão sendo cumpridos 3 mandados judiciais em Redenção, no sul do Pará, e em Maringá, no Paraná.

A operação faz parte do “Projeto Tentáculos”, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e instituições bancárias para o combate às fraudes bancárias eletrônicas. O valor movimentado na fraude afetou 22 contas bancárias de vítimas para 16 contas bancárias beneficiárias por meio de boletos bancários.

“Agora, as investigações prosseguem para a identificação de novos membros e fraudes bancárias eletrônicas praticadas da organização criminosa. Com o objetivo de descapitalizar a Organização Criminosa, foram também determinados os sequestros dos bens móveis, bem como o bloqueio das contas bancárias de 14 investigados”, diz nota da PF.Os envolvidos nos crimes, informa a Polícia Federal, deverão responder pela prática de furto qualificado pelo uso de dispositivo eletrônico ou informático e organização criminosa. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem chegar a 16 anos de prisão.

(A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)