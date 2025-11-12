Emenda parlamentar garante ambulância para o Distrito da Placa de São Francisco

O deputado federal Henderson Pinto (MDB) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 355 mil para o município de Xinguara na região Araguaia Paraense. O recurso, solicitado pelos vereadores Cicero Almeida Cicão (União Brasil), Sérgio dos Santos Potó (PDT) e José da Silva Irmão Zeca (Cidadania), já está na conta da prefeitura e será utilizado para aquisição de uma ambulância.

Segundo o vereador Cicão, após os trâmites de Licitação, a sugestão é que o Prefeito Osvaldinho Assunção (MDB) junto à Secretária de Saúde Janaina Pereira, possa designar ambulância do tipo A Pick -UP 4X4 para atender os munícipes do Distrito da Placa de São Francisco.

A conquista foi enaltecida pelo parlamentar, que destacou a importância do veículo para a cidade. “O trabalho que estamos realizando em conjunto tem melhorado a vida de muita gente, e a aquisição da ambulância é uma conquista essencial para a saúde do nosso município. Junto ao deputado Henderson, seguiremos lutando em busca de investimentos que garantam qualidade de vida a todos os xinguarenses” declarou o vereador. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Reprodução)