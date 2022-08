REDENÇÃO: Secretaria Municipal de Educação lança Projeto de Intervenção Pedagógica

Com o objetivo de diminuir o déficit em aprendizagem na Rede Municipal de Ensino, causado pela pandemia decorrente da Covid-19, a Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), lançou nesta quinta-feira (04), no templo da Igreja Batista El Shaday, o Projeto de Intervenção Pedagógica que vai contemplar mais de 5 mil alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A iniciativa conta com apoio do Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Escolinhas de Futebol e Instituições Religiosas. O secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira, ressalta a importância do projeto para a educação de Redenção.

“Esse é o maior projeto já executado na minha gestão como secretário de Educação, onde estaremos investindo mais de R$ 2 milhões na realização do mesmo. Quero convidar você pai, você mãe e toda a sociedade para estarem juntos conosco, pois acreditamos que é através da educação que iremos mudar a realidade da nossa cidade”, destacou.

Além do Projeto de Intervenção Pedagógica, a equipe técnica do Departamento de Ensino da SEMEC fez a apresentação do Programa Educação e Família, que tem como objetivo fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção do projeto de vida.

O programa é uma iniciativa da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), que tem como finalidade, no âmbito das escolas públicas de educação básica, fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir esse futuro. (A Notícia Portal / Dinho Santos)