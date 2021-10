De calcinha e pernas abertas, sertaneja leva fãs ao delírio

A dona do hit ’50 reais’, e uma das cantoras de maior sucesso no Brasil, apareceu morena e com muita ousadia. Isso mesmo a sertaneja Naiara Azevedo, parece estar aproveitando de forma diferente a vida de solteira. A prova disso está nos cliques sensuais que ela tem publicado nas redes sociais.

Ela aproveitou o último domingo (17) para sensualizar os seus seguidores em uma rede social e arrancar inúmeros elogios dos internautas.

Os fãs não perderam tempo e fizeram inúmeros elogios a artista que se prepara para um novo trabalho artístico após anunciar que está solteira.

Confira as fotos:

(Entretenimento Diário Online)