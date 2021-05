MÉDICO PARAENSE É DENUNCIADO POR ASSEDIAR JOVEM DE 15 ANOS

Ao procurar por um médico, o paciente quer ser bem tratado e encontrar empatia vinda do profissional. Mas algumas condutas são diferentes da ética exigida. Muitos profissionais utilizam a posição profissional para cometer assédios, com intenção sexual, conduta é tipificada no artigo 215 do Código Penal.

Um caso chamou atenção em Parauapebas, sudeste paraense, envolvendo um médico e uma paciente de apenas 15 anos, que denunciou o médico Vinícius de Melo Rodrigues Ávila. Para a Polícia Civil, ela disse que o profissional de saúde, ao examiná-la, durante uma consulta, colocou a mão dela sobre o órgão sexual dele e depois lhe apalpou os seios.

O médico chegou a pedir desculpas após o ato, e apelou para a jovem não denunciá-lo, para que não prejudicasse sua família, já que tem mulher e filhos.

Quando a vítima contou ao namorado o que ocorreu, na tarde desta quinta-feira (13), ele chamou a Polícia Militar para denunciar o médico. Os agentes de segurança foram até a clínica, localizada no Bairro União, mas Vinícius Ávila não estava no local. Muitos pacientes esperaram por ele.

De acordo com a adolescente, o diretor da Casa de Saúde, consultório que o médico atendia, foi comunicado imediatamente, mas limitou-se a dizer que teria de ouvir também o médico “para ver quem estava com a razão”.

Uma mulher que estava no local disse não ter sido a primeira vez que isso acontece, mas Vinícius nunca havia sido denunciado à polícia. Inclusive, de acordo com o Blog Zé Dudu, outras pessoas foram até a Deam/Deaca (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher/ Especializada o Atendimento à Criança e ao Adolescente), denunciar o médico após tomarem conhecimento do que ocorreu no portal.

Essas pessoas deverão prestar queixa contra Vinícius de Melo Rodrigues Ávila nos próximos dias.

O caso da adolescente está sendo investigado pelo Deam/Deaca.

Vale lembrar que Vinícius Ávila foi preso no último dia 29 de março, acusado de violência doméstica contra a própria companheira, que o denunciou por espancamento e violência psicológica dentro de um carro.

Ele foi liberado na Audiência de Custódia, um dia depois, após pagar R$ 22 mil de fiança, valor arbitrado pela juíza Adriana Karla Diniz Gomes da Costa.