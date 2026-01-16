Corpo de preparador do Águia será sepultado em Conceição do Araguaia

Adespedida de Hecton Alves Lima, preparador físico da equipe de base do Águia de Marabá, não acontecerá na cidade onde ele construiu parte da carreira no futebol. A família optou por realizar o velório e o sepultamento em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, descartando o translado do corpo para Marabá.

Hecton tinha 33 anos e morreu na noite de quinta-feira (15), após o ônibus que transportava a delegação sub-20 do clube se envolver em um grave acidente durante o retorno da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A tragédia interrompeu um momento histórico do Águia, que disputava a Copinha pela primeira vez.

Até a manhã desta sexta-feira (16), o corpo permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Porto Nacional, no Tocantins. A liberação formal era aguardada pela família para que os procedimentos fúnebres fossem iniciados.

A decisão sobre o local do sepultamento foi mantida mesmo após tentativas da diretoria do clube em viabilizar uma despedida em Marabá. A intenção era permitir que atletas, dirigentes e a comunidade esportiva local prestassem uma última homenagem ao profissional, o que não deve ocorrer de forma oficial.

A morte de Hecton provocou forte comoção entre jogadores, comissão técnica e torcedores, especialmente por ocorrer em meio ao retorno da delegação ao Pará. Nas redes sociais digitais, mensagens de luto e solidariedade se multiplicaram desde a confirmação do falecimento.

O Águia de Marabá segue acompanhando de perto a situação das vítimas do acidente e prestando apoio às famílias envolvidas, enquanto o futebol paraense vive dias de luto fora das quatro linhas. ( A Notícia Portal com informações de Kaio Rodrigues/ Foto: Leno Costa do Carajás)