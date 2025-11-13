Um mês após morte dos irmãos Júlio César e Vera Regina, comunidade de Tucumã ainda busca por justiça

Nesta quinta-feira (13), completa-se um mês da morte dos irmãos Júlio César, de 62 anos, e Vera Regina, de 64, nascidos no Rio de Janeiro e residentes em Tucumã, no sul do Pará, há quase quatro décadas. Reconhecidos pelos relevantes serviços prestados nas áreas da educação e saúde pública, os irmãos deixaram um legado de dedicação e compromisso com o desenvolvimento do município.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Tucumã seguem em ritmo acelerado, e a expectativa é de que mandados de busca, apreensão e prisão possam ser cumpridos a qualquer momento contra os suspeitos de envolvimento nas mortes.

Na noite de quarta-feira (12), familiares, amigos e moradores participaram de uma Missa de Intenção em memória de um mês de falecimento dos irmãos. A celebração foi realizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida, pertencente à Prelazia do Alto Xingu, e presidida pelo Padre Aléscio Aparecido Bombonatti.

Um amigo próximo à família relatou à reportagem que, embora as investigações pareçam lentas, a complexidade do caso justifica o andamento cauteloso.

“A gente acredita na justiça. Vim participar da missa para rezar pelas almas deles e pedir que descansem em paz, na glória de Cristo”, disse o amigo.

A comoção permanece forte em Tucumã, onde os irmãos Júlio César e Vera Regina são lembrados com carinho e respeito pela contribuição que deixaram à cidade e às pessoas que conviveram com eles.

Relembre o caso: Dois irmãos são encontrados mortos em estado de decomposição dentro de casa em Tucumã

Uma triste notícia vinda da cidade de Tucumã, no sul do Pará, surpreendeu a comunidade na tarde e noite desta quarta-feira (15). Dois irmãos, pioneiros no município e com relevantes serviços prestados ao poder público por quase 40 anos nas áreas da Educação e Saúde, foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam, já em avançado estado de decomposição.

As vítimas foram identificadas como Júlio Cesar Silva (62) e Vera Regina Silva (65), esta última professora e ex-secretária municipal de Saúde de Tucumã, cargo que ocupou entre os anos de 2005 e 2008.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição do 86° Pelotão foi acionada por volta das 15h45, após uma mulher identificada como Maria Alice relatar que não conseguia contato com seus irmãos há alguns dias. Ela informou ainda ter percebido um forte odor vindo da residência e a presença de moscas nas janelas e portas.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade do relato. Dentro da casa, os dois corpos foram encontrados sobre uma cama, lado a lado, um deles totalmente coberto por um lençol e o outro parcialmente.

A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de investigação, e o local foi isolado pela PM até a chegada da perícia. A funerária também compareceu ao endereço para a remoção dos corpos. As causas das mortes ainda serão apuradas. (Roney Braga e Juscelino Show/ A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos Divulgação e arquivo do Blog Repórter Carajás)