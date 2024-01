Em Davos, Helder Barbalho fala sobre desafios sociais e ambientais para desenvolvimento sustentável da Amazônia

Nesta terça-feira (16), o governador do Pará, Helder Barbalho defendeu a compatibilização de desafios sociais e ambientais para o alcance do desenvolvimento sustentável na Amazônia. O chefe do Executivo Estadual, que participa da 54ª edição do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, integrou o painel “Encontrando um Equilíbrio para a Amazônia”.

O evento reuniu nomes como Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente do Brasil; Gustavo Petro, Presidente da Colombia; Fany Kuiru, Coordenadora Geral da Coordenadoria de Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA) e Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A moderação foi do apresentador Luciano Huck.

“O Pará tem grandes desafios. Somos um Estado que tem dimensões muito grandes, um estoque florestal de 70% de floresta nativa, ao mesmo tempo em que a sua área antropizada tem um importante protagonismo na produção alimentar em 9 milhões de pessoas que moram no nosso estado, portanto compatibilizar os desafios sociais e ambientais e encontrar um novo modelo de uso do solo, que permitia essa construção de desenvolvimento sustentável”, disse o governador.

Helder Barbalho destacou ainda a importância de combater as irregularidades para garantir avanços na preservação ambiental.

“Nós temos agido primeiramente combatendo as irregularidades e colaborando com o Brasil no tempo de redução do desmatamento. O Pará, que já foi o maior vilão nesse processo, hoje se empodera, exercendo um papel importante na redução das emissões. Em 2023, nós tivemos uma redução de 46% do desmatamento comparado a 2022, uma redução de mais de 1.604 milhão de quilômetros quadrados”.

Comando e controle

O governador do Pará reforçou que, quando se trata de combate ao desmatamento, políticas e ações de comando e controle são fundamentais mas não devem ser as únicas iniciativas.

“Sem comando e controle não é possível ir adiante. Mas, só com comando e controle também não é possível, então, é importante que nós possamos construir essa transição, por isso é importante destacar a nossa escolha de ir buscar a sua saúde fiscal e captar recursos junto ao Banco Interamericano para a descarbonização da economia, fazendo com que haja a valorização dos ativos florestais, com o Plano de Bioeconomia, o Plano de Recuperação da Vegetação, com o sistema jurisdicional de mercado de carbono, para que com isso nos possamos garantir empregos verdes” explicou Helder Barbalho.

Cop 30 – O governador destacou ainda que ao ser escolhido para sediar a COP 30, o maior evento de mudanças climáticas do planeta, o Pará tem nas mãos uma grande oportunidade.

“A COP 30 representa uma grande oportunidade para deixar um legado ambiental, social e de infraestrutura para o nosso estado, portanto esse é o caminho que estamos trilhando. Seguiremos colaborando decisivamente para as NDCs (Contribuição Nacionalmente Determinada) do Brasil, priorizando que o estado do Pará não seja só província minerária e de produção de alimentos, mas sejamos acima de tudo um estado que tem na floresta a sua solução”, destacou o governador. (A Notícia Portal/ Agência Pará)