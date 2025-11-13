Corpo de empresário desaparecido em Xinguara é encontrado; polícia investiga circunstâncias da morte

A Polícia Civil encontrou na tarde desta quinta-feira (13) o corpo do empresário Victor Augusto da Rocha Arnaud, encerrando dias de angústia e buscas intensas em Xinguara. O corpo foi localizado dentro da própria residência do empresário, pondo fim ao desaparecimento que mobilizou familiares, amigos e autoridades. Até o momento, não há informações concretas sobre como a Polícia atuou para localizar o corpo.

Victor Arnaud estava desaparecido desde o dia 31 de outubro, quando saiu de casa dirigindo seu carro e interrompeu todo contato com familiares. A filha mais velha foi a primeira a perceber a anormalidade da situação, ao notar que o pai parou de atender ligações e começou a enviar justificativas consideradas atípicas. As suspeitas de um possível sequestro aumentaram quando um amigo recebeu uma mensagem pedindo dinheiro, supostamente para custear uma festa de aniversário.

O caso ganhou novos desdobramentos quando o veículo de Victor foi encontrado no estado do Maranhão, levando à prisão da ex-companheira do empresário, investigada por possível envolvimento no desaparecimento. A confirmação do óbito foi dada pelas autoridades policiais nesta tarde, e novas informações sobre as circunstâncias da morte e o andamento das investigações são aguardadas pela população de Xinguara. (A Notícia Portal com informações do Tucumã Mil Grau/ Foto: Divulgação)