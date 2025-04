Abril Marrom: Com apoio do Governo do Estado; Tucumã se destaca na prevenção à cegueira

No mês de conscientização sobre a saúde ocular, Tucumã, no sudeste do Pará, ganha destaque pela parceria com o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém. Através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), moradores do município têm acesso a atendimentos especializados em oftalmologia.

Um exemplo é a pequena Emanuelly Lima, de 8 anos, diagnosticada com baixa visão e acompanhada há seis anos pelo CIIR. “As consultas da minha filha são fundamentais. Cada retorno representa mais qualidade de vida”, afirma a mãe, Niciane Paes.

Com equipe multidisciplinar, o CIIR promove reabilitação visual e já realizou mais de 3.500 atendimentos oftalmológicos em 2024. A oftalmologista Maria Maeve destaca a importância do diagnóstico precoce para evitar a progressão de doenças como catarata congênita e retinopatia da prematuridade.

A unidade também atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando seu papel inclusivo e de referência no estado. Neste Abril Marrom, Tucumã reforça o compromisso com a prevenção e o cuidado com a visão, mostrando que o acesso à saúde especializada faz a diferença na vida de muitas famílias. (A Notícia Portal com informações de Tarcísio Barbosa do Governo do Pará/ Fotos: Jackson Lobato Ascom CIIR)