REDENÇÃO E XINGUARA ESTÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS PARAENSES QUE TERÃO AUMENTO DE VEREADORES

Uma das maiores câmaras de vereadores dos municípios da região Araguaia é Redenção, no momento com 15 parlamentares, mas devido o novo recenseamento do IBGE que fixou o número de habitantes em 85.597, o município poderá passar a ter mais dois vereadores.

Xinguara é considerado um dos municípios em constante desenvolvimento na região. A coleta de informações do IBGE confirmou que Xinguara tem 52.893 habitantes. Um aumento de 30,37%, o que pode elevar o número de vereadores de 13 para 15.

As novas estimativas divulgadas há duas semanas na prévia do Censo IBGE 2022, apontou para a redução da população de seis municípios com Santana do Araguaia, que vai passar de 15 para 13 vereadores. Por outro lado, 39 municípios do Pará podem aumentar o número de vereadores, que é o caso de Redenção e Xinguara.

LEGISLAÇÃO: A redução do número de vereadores é obrigatória, já o aumento no número de representantes depende de mudanças que devem ser feitas pelos próprios vereadores na lei orgânica municipal.

Os índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também são utilizados para definir o montante de recursos financeiros a serem enviados aos municípios.

Com relação à representatividade do Estado do Pará, que aumentou sua população, as novas estimativas asseguram mais quatro vagas no Legislativo federal. Ou seja, a bancada paraense na Câmara dos Deputados passaria dos atuais 17 para 21 parlamentares. (A Notícia Portal)

VEREADORES QUEM GANHA E QUEM PERDE PODEM TER REDUÇÃO

Santana do Araguaia – 15 para 13 vereadores

Bonito – 11 para 9

Cachoeira do Piriá – 13 para 11

Eldorado dos Carajás- 13 para 11

Goianésia do Pará – 13 para 11

Placas – 13 para 11

PODEM TER AUMENTO

Santarém – 21 para 23 vereadores

Parauapebas – 15 para 21

Bragança – 17 para 19

Abaetetuba – 15 para 19

Altamira – 15 para 19

Barcarena – 15 para 19

Cametá – 15 para 19

Itaituba – 15 para 19

Marituba – 15 para 17

Moju – 15 para 17

Redenção – 15 para 17

Acará – 13 para 15

Baião – 13 para 15

Canaã dos Carajás – 13 para 15

Novo Repartimento– 13 para 15

Paragominas – 13 para 15

Tailândia – 13 para 15

Tucuruí – 13 para 15

Vigia – 13 para 15

Viseu – 13 para 15

Xinguara – 13 para 15

Óbidos – 13 para 15

Benevides – 12 para 15

Afuá – 11 para 13

Curralinho – 11 para 13

Gurupá – 11 para 13

Ipixuna do Pará – 11 para 13

Mãe do Rio – 11 para 13

Novo Progresso – 11 para 13

Oeiras do Pará – 11 para 13

Prainha – 11 para 13

Ulianópólis – 11 para 13

Bagre – 11 para 13

São Domingos do Capim – 9 para 13

Aveiro – 9 para 11

Nova Esperança do Piriá – 9 para 11

Ourém – 9 para 11

Senador José Porfírio – 9 para 11

Vitória do Xingu – 9 para 11