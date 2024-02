REDENÇÃO: Projeto de Lei que autoriza prefeitura fazer concessão do aeroporto Gertrudes Gomes é aprovado com 8 votos favoráveis e 6 contrários.

Na manhã desta quinta-feira (15), ocorreu uma sessão extraordinária da Câmara Municipal para votar o projeto de lei que dispõe sobre a concessão do aeroporto de Redenção Gertrudes Gomes da Silva. A sessão foi realizada na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Brasil, devido à câmara municipal estar passando por reforma.

O Projeto de Lei foi aprovado no segundo turno com oito votos favoráveis dos vereadores Evilázio Chaves, Hugo Tomé, Leandro Onofre, Marcos Sérgio, Renival, Rodrigo Universo, Denison Moreira e Zé Roberto, e seis contrários de Gabriel Salomão, Delegado Washington, Bella, Nilton César, e Neguinho Eletricista.

Gabriel Salomão justificou seu voto contra, destacando pontos do projeto, como a falta de modificações necessárias, ausência de indicação de uma lei específica para tarifas e custos, e a falta de estudo de impacto financeiro e de viabilidade real da operação. Ele ressalta que não é contra a concessão, apenas contra a forma que está sendo conduzida.

O vereador Leandro Onofre expressou apoio ao projeto, ressaltando a importância do desenvolvimento da cidade e reuniões com empresários e vereadores para discutir emendas. Onofre mencionou o parecer favorável da comissão às emendas propostas, exceto as do vereador Gabriel Salomão, que ele justifica ser inviável. Ele afirmou que a questão foi bem discutida e destacou a necessidade de não travar o desenvolvimento da cidade.

O próximo passo após a votação é a Prefeitura abrir uma licitação para empresas interessadas em administrar o aeroporto. A licitação permitirá que as empresas apresentem suas propostas, e a vencedora será selecionada com base na melhor oferta. A audiência pública realizada em 29 de dezembro contou com mais de 30 pessoas para discutir o assunto, culminando na votação de hoje que autoriza a prefeitura a conceder o aeroporto. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)