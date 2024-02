Profissionais de tecnologia podem se inscrever em concursos com salários de até R$ 20,9 mil

A tecnologia tem dominado cada vez mais o mercado de trabalho e, em vez de substituir seres humanos por máquinas, requer profissionais especializados na área para atuar em um mundo cada vez mais digital. Em todo o país, há diversas vagas abertas em concursos públicos voltados para o setor tecnológico, das quais o Grupo Liberal selecionou 80.

Uma das seleções é a da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, que já teve edital divulgado e dispõe de 40 vagas para auditor federal de finanças e controle. Entre as áreas de atuação, há oito oportunidades para tecnologia da informação focada na transformação digital e mais cinco para a que é voltada para operação e infraestrutura.

A função exige curso superior em qualquer área e tem salários iniciais de até R$ 20,9 mil, fora o vale-alimentação de R$ 658. A banca organizadora do certame será a Fundação Getúlio Vargas (FGV), encarregada de organizar e aplicar as provas do certame, e 10% das vagas estarão reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros.

Estão abertas as inscrições. Elas podem ser feitas até as 16h do dia 4 de março deste ano, por esse site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/bcb_24 pagando uma taxa de R$ 160. Haverá provas objetivas e discursivas, realizadas em todas as capitais do país no mês de junho.

Mercado financeiro

Também está em vigor o novo certame da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que vai preencher 60 vagas e formar cadastro de reserva nos cargos de inspetor CVM e analista CVM para lotação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só a segunda função tem chances para profissionais da área tecnológica: são sete vagas para ciência de dados; cinco para tecnologia da informação com foco em sistema e desenvolvimento; e mais cinco para a que é voltada para infraestrutura e segurança. É exigido curso superior em qualquer área de formação.

O vencimento inicial das carreiras é de R$ 20,9 mil por mês. As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 6 de março, pagando taxa no valor de R$ 145, sendo que há isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Coordenado pela FGV, o concurso reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para os candidatos que se autodeclararem negros. A avaliação será por meio de prova objetiva e outra discursiva, em todas as capitais do país no dia 26 de maio. O prazo de validade do concurso é de dois anos.

Analista

O Banco Central (BC) também tem vagas abertas para profissionais de tecnologia, no concurso público que oferta 100 oportunidades, mais formação de cadastro de reserva, para o cargo de analista, sendo 50 vagas destinadas à área de tecnologia da informação, com exigência de diploma de nível superior em qualquer área de formação.

O salário inicial será de R$ 20.924,80, por regime de trabalho de 40 horas por semana, e os servidores contarão ainda com auxílio-alimentação no valor de R$ 658 mensais, e os servidores que têm filhos podem solicitar o auxílio-creche. O concurso é realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e 5% das vagas serão reservadas para candidatos com deficiência e outros 20% para as pessoas negras. Os candidatos terão exercício em Brasília, no Distrito Federal.

As inscrições no concurso poderão ser feitas até as 18h do dia 20 de fevereiro, com taxa no valor de R$ 150. Podem pedir isenção os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea. Já a avaliação, que será aplicada em todas as capitais do país, se dará por meio de prova objetiva, prova discursiva, sindicância de vida pregressa, avaliação de títulos e Programa de Capacitação (Procap). (A Notícia Portal / O Liberal)