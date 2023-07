Redenção: Estão Abertas As Inscrições Para Conselheiros Tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Redenção abre inscrições para a escolha dos novos membros para atuarem no Conselho Tutelar do Município Redenção (PA).

Os cinco membros eleitos terão mandato de quatro anos e as inscrições estarão abertas do dia 06 a 20 de julho deste ano de 2023.

Horário de atendimento para as inscrições das 8h às 13h, na Casa da Cidadania, sede do Conselho Tutelar, na Rua Ademar Guimarães S/N, Centro.

As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pelo candidato ou por procurador com poderes específicos, não sendo admitidas inscrições por e-mail ou outra forma digital.

(A Notícia Portal/ Prefeitura Municipal de Redenção)