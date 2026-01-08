Redenção sanciona lei de incentivos fiscais com apoio do Governo do Estado

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), vem executando uma política permanente de apoio ao desenvolvimento econômico dos municípios, com foco na organização do ambiente de negócios, atração de investimentos e fortalecimento da gestão local.

Um exemplo dessa atuação ocorreu em Redenção, no sudeste do Estado, onde a Prefeitura sancionou, em dezembro, a Lei Complementar nº 178/2025, que institui a política municipal de concessão de incentivos fiscais e econômicos. A legislação foi construída dentro de uma agenda técnica apoiada pela Codec, respeitando a autonomia administrativa do município.

A Codec atua com um modelo integrado que inclui diagnósticos socioeconômicos, seminários de desenvolvimento econômico, capacitação de equipes municipais e apoio à criação de instrumentos para atração de investimentos. Em Redenção, a agenda incluiu um seminário realizado em novembro, com participação do poder público, setor produtivo e sociedade civil.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Gilmário Fontenele, a nova lei garante regras claras e segurança jurídica, criando um ambiente mais favorável para investimentos, geração de empregos e fortalecimento da economia local.

Em 2025, a Codec intensificou ações em diversas regiões do Pará e anunciou que as atividades terão continuidade em 2026, com novas etapas nos municípios atendidos e ampliação da agenda para outras cidades do Estado.