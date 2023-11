Colisão entre moto e carreta deixa dois mortos na BR-158

Duas pessoas morreram em decorrência de um acidente na rodovia BR-158, na madrugada desta quinta-feira (9). O sinistro ocorreu no município de Santana do Araguaia, sul do Pará, após a motocicleta que levava dois homens se envolver em um acidente com uma carreta bitrem.

As vítimas foram identificadas como Domingos Santos e Eduardo Batista, que estavam na moto e morreram no local.

Segundo informações repassadas a Polícia Militar, as duas vítimas estariam indo trabalhar em uma fazenda em Santana do Araguaia quando se envolveram no acidente e não resistiram devido à gravidade das lesões sofridas. A pouca luminosidade na via pública no período noturno pode ter colaborado para a ocorrência da fatalidade.

Após o acidente o motorista do caminhão parou o veículo no acostamento e prestou socorro as vítimas. A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente por meio de inquérito. (A Notícia Portal/ DOL Carajás)