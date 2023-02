Terremoto deixa mais de 640 mortos na Turquia e na Síria

O sul da Turquia e o norte da Síria sofreram com um forte terremoto com magnitude 7,8 graus na manhã desta segunda-feira (6/2). Pelo menos 641 pessoas morreram e as autoridades contam com a péssima expectativa que esse número vai aumentar nas próximas horas.

Há relatos de centenas de vítimas sob os escombros, principalmente em pequenas vilas nos dois países. E o número deve aumentar. Acredita-se que centenas de pessoas ainda estejam presas sob os escombros enquanto equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas em toda a área.

No total, o número de feridos ainda é incerto, mas agências de notícias e órgãos de governo acreditam que eles passem de 3 mil em território turco e sírio.

A organização Capacetes Brancos, da Síria, mostrou um dos resgates de sobreviventes.

Fonte: Metrópoles