Caseiro de 70 anos é morto com doze tiros em fazenda no Pará

Um caso de violência assustou moradores da área rural de Rondon do Pará na noite desta terça-feira (16) e já mobiliza forças policiais.

Ludgero Silva Pereira, de 70 anos, foi morto com 12 disparos de arma de fogo e teve seu corpo encontrado na entrada da Fazenda Nova Esperança, localizada no quilômetro 82 da rodovia que liga Rondon do Pará a Dom Eliseu.

Segundo informações, o idoso trabalhava como caseiro na propriedade rural e estava sozinho no momento do ataque. A Polícia Militar foi acionada e confirmou a morte no local.

Investigação em andamento: A Delegacia de Rondon do Pará assumiu o caso e realiza perícia técnica na cena do crime. Os investigadores coletaram estojos de munição calibre 9 milímetros espalhados pelo local.

As autoridades ainda não identificaram o autor dos disparos. A motivação do assassinato permanece desconhecida, e a polícia segue com as diligências para resolver o caso.

Busca por familiares: Natural de Turiaçu, no Maranhão, Ludgero teria parentes na cidade de Paragominas. As autoridades enfrentam dificuldades para localizar os familiares da vítima.

Nas redes sociais, amigos fazem apelos para encontrar:

Parentes em Paragominas;

Familiares em Turiaçu (MA).

A Superintendência Regional do Sudeste do Pará coordena os trabalhos de investigação. A polícia reforça o compromisso de esclarecer o homicídio e punir os responsáveis. ( A Notícia Portal com informações de Tarik Duarte DOL/ Foto: Reprodução)