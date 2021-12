Festa em comemoração do aniversário de Pau D’arco é cancelada

Um super evento estava programado para comemorar os 29 anos do município de Pau D’arco, neste fim de semana. A programação previa shows artísticos na praça central, sorteio de prêmios, degustação do bolo comemorativo e inauguração do hospital municipal. Mas, em razão do aumento de casos de covid-19 na região e da recomendação do Ministério Público expedida pelo promotor Leonardo Caldas a programação festiva foi cancelada. Somente a inauguração do hospital municipal Enfermeira Antonia Pinheiro Cavalcante será mantida, no dia (11), seguindo todos os protocolos sanitários. O governador Helder Barbalho será recebido pelo prefeito Fredson da Silva para este importante momento que é um grande sonho dos munícipes de Pau D’arco. A obra teve valor estimado de R$ 5 mi, entre construção e mobília do hospital.

(Da redação – Via Portal An10)