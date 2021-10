Durante jogo de baralho homem é morto a golpes de faca por causa de R$ 1

A ação criminosa teria sido motivada por causa de R$1,00 que faltou a vítima pagar da última partida de baralho que eles jogavam na porta da casa de um amigo e em frente à casa da vítima. José Valdir Fernandes (51), foi morto após levar uma facada desferida por Lidiel Martins Serrão (36).

Desde cedo, José Valdir Fernandes e o suposto assassino bebiam e jogavam baralho juntos até que no final se desentenderam durante a partida e, descontrolado, Lidiel Serrão levantou da banca e foi até sua residência em busca de uma faca. Ao retornar, se aproximou da vítima e sem dar-lhe chance de defesa aplicou um golpe no pescoço de José Valdir. Em seguida, fugiu do local.

Ferida gravemente, a vítima foi socorrida por familiares, porém, não resistiu ao ferimento e morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento. A Polícia Militar foi acionada e duas viaturas se deslocaram para o local, mas o acusado já havia fugido.

Os policiais realizaram buscas na casa do criminoso e de seus familiares, mas sem êxito. Apenas a faca utilizada no crime foi encontrada no local e recolhida. As investigações estão sendo feitas pela delegacia de polícia civil de Cametá – onde o fato ocorreu por volta das 23h do último sábado (16).

(Da redação com informações de J.R Avelar/Diário do Pará)