Sessão solene marca abertura do ano legislativo na Alepa

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou, nesta terça-feira, a sessão solene de abertura do ano legislativo. A cerimônia ocorreu no plenário da Casa e reuniu deputados estaduais, autoridades dos poderes Executivo, Judiciário e representantes da sociedade civil.

Durante a sessão, o governador Helder Barbalho apresentou aos parlamentares o balanço das ações do Governo do Estado em 2025 e destacou as prioridades para 2026, último ano da atual gestão. A mensagem anual é prevista pela Constituição Estadual e marca o início oficial dos trabalhos legislativos.

No discurso, o governador ressaltou a consolidação do Plano Pará 2050, instituído por lei no ano passado, que estabelece diretrizes de longo prazo para o desenvolvimento do estado, com foco na redução das desigualdades sociais, na transição sustentável da economia e no fortalecimento das instituições públicas.

Entre as metas para 2026, Helder Barbalho destacou investimentos na educação superior, com previsão de R$ 113,3 milhões para a Universidade do Estado do Pará (UEPA), voltados principalmente à melhoria da infraestrutura e à ampliação de vagas em cursos de graduação, por meio do Programa Forma Pará. Na área de ciência, tecnologia e inovação, o governo pretende manter 2.190 bolsas de pesquisa, com investimento estimado em R$ 26,6 milhões.

A mensagem também abordou ações na área social, com o fortalecimento de políticas de acolhimento a idosos e mulheres vítimas de violência, além de programas habitacionais e de incentivo à economia solidária. Segundo o governador, as iniciativas buscam ampliar a inclusão social e promover desenvolvimento com responsabilidade ambiental.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Alepa, o deputado Chicão, que, após a leitura da mensagem do Executivo, abriu espaço para manifestações dos parlamentares, incluindo a oposição. ( A Notícia Portal com informações de Sergio Manoel do Gazeta Carajás/ Foto: Marco Santos da Agência Pará de Notícias)