Bombeiros fazem 2º dia de buscas pelas vítimas de naufrágio

Grupamento de Resgate busca possíveis vítimas no interior da embarcação Dona Lourdes II, que naufragou nas proximidades da ilha de Cotijuba. Polícia Científica do Pará também atualizou situação sobre os corpos das vítimas.

O estado do Pará entrou em choque com a tragédia ocorrida na manhã de quinta-feira (8), onde uma embarcação que deixou a ilha do Marajó rumo a Belém naufragou nas proximidades da ilha de Cotijuba. Até o momento, as informações divulgadas pela Marinha e Corpo de Bombeiros dão conta de que, ao menos, 82 pessoas estavam na lancha Dona Lourdes II, que fazia o transporte entre o porto do Camará, no município de Cachoeira do Arari e o trapiche de Icoaraci, na capital paraense.

Nesta sexta-feira (9), o Grupamento de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará atua desde as primeiras horas da manhã na busca pelos oito desaparecidos no naufrágio. Os trabalhos serão concentrados no interior da embarcação, a qual ainda se encontra no fundo das águas barrentas da Baía do Marajó. Até aqui, corpos de 11 pessoas já foram encontrados.

A Polícia Científica do Pará, em nota, afirma que cinco vítimas já foram identificadas e tiveram os corpos necropsiados, aguardando a liberação para os familiares. Dois já foram liberados e um passará pelos exames ainda nesta manhã. Além disso, os corpos cujos familiares não apareçam serão mantidos no Centro de Polícia Científica até que sejam identificados. ( A Notícia Portal / com informações de Dol Carajás).