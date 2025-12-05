Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de ‘Mortal Kombat’, morre aos 75 anos

Em 1995, enquanto o Brasil descobria a internet comercial e o mundo se encantava com o recém-lançado Windows 95, que mudaria de vez a relação das pessoas com a tecnologia, nos cinemas, em meio a transformações tecnológicas, o rosto de Cary-Hiroyuki Tagawa brilhava como o inesquecível Shang Tsung, no filme Mortal Kombat, que se tornaria um clássico instantâneo.

Poucos anos depois, em 2001, quando o mundo assistia espantado aos atentados de 11 de setembro, que derrubaram as Torres Gêmeas e mudaram para sempre o século 21, Tagawa novamente estava nas telonas, desta vez em Planeta dos Macacos, reinterpretando um universo imaginário enquanto a realidade vivia seu próprio colapso.

Esse ator que passou por décadas de mudanças globais, sempre entregando atuações intensas e memoráveis, morreu aos 75 anos. A confirmação veio na noite de quinta-feira (4), por meio de um comunicado publicado no perfil oficial do artista no Instagram.

De acordo com a família, Tagawa faleceu de maneira pacífica, cercado por parentes, após enfrentar sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) que havia sofrido anos antes.

O texto não detalha o dia exato da morte, apenas informa que ocorreu neste mês de dezembro, e pede privacidade durante o período de luto.

Trecho do comunicado diz:

“É com o coração pesado que nos despedimos de uma das pessoas mais maravilhosas para quem poderíamos trabalhar. Ele faleceu pacificamente, rodeado pela família, por causa de um acidente vascular cerebral. […] Graças a vocês, fãs, sua alma viverá para sempre através das memórias e do apoio. A família pede paciência e privacidade. Descanse em paz, rei Cary.”

Quem foi Cary-Hiroyuki Tagawa?: Nascido em 27 de setembro de 1950, em Tóquio, Cary-Hiroyuki Tagawa também atuou como produtor e participou de diversas obras no cinema e na televisão. Seu papel mais emblemático continua sendo Shang Tsung, um vilão que virou ícone da cultura pop e marcou gerações.

A morte do ator encerra um ciclo, mas seu legado permanece vivo nas telas e na memória de fãs ao redor do mundo, que acompanharam sua carreira enquanto o próprio planeta mudava radicalmente ao longo das últimas décadas. (A Notícia Portal com informações de Brenda Hayashi- Fonto: Gshow/ Foto: Divulgação)