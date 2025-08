Câmara cassa mandato de sete deputados após decisão do STF sobre sobras eleitorais

Sete parlamentares foram eleitos em 2022 sob regras que posteriormente foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal

A Mesa da Câmara dos Deputados declarou nesta terça-feira, 29, a perda do mandato de sete parlamentares. A decisão cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que alterou as regras para a distribuição das chamadas sobras eleitorais vagas não preenchidas diretamente pelo quociente eleitoral.

Com a medida, deixam o cargo:

• Gilvan Máximo (Republicanos-DF)

• Augusto Puppio (MDB-AP)

• Lebrão (União-RO)

• Lázaro Botelho (PP-TO)

• Professora Goreth (PDT-AP)

• Silvia Waiãpi (PL-AP)

• Sonize Barbosa (PL-AP)

Os sete parlamentares foram eleitos em 2022 sob regras que posteriormente foram consideradas inconstitucionais pelo STF. A Corte entendeu, por maioria, que a exigência de que partidos atingissem pelo menos 80% do quociente eleitoral e que candidatos tivessem no mínimo 20% desse quociente para concorrer às sobras era inconstitucional.

Além disso, também foi invalidada a regra do Código Eleitoral que previa que, na ausência de partidos com quociente suficiente, as vagas seriam ocupadas pelos candidatos mais votados.

Com a retotalização dos votos feita pelos tribunais eleitorais do Amapá, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins, assumirão os mandatos:

• Professora Marcivânia (PCdoB-AP)

• Paulo Lemos (PSOL-AP)

• André Abdon (PP-AP)

• Aline Gurgel (Republicanos-AP)

• Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

• Rafael Bento (Podemos-RO)

• Tiago Dimas (Podemos-TO)

Protesto e reação dos parlamentares afastados

O ex-deputado Gilvan Máximo criticou a decisão e afirmou que os parlamentares cassados irão iniciar uma greve de fome no Congresso Nacional.

Fomos eleitos conforme a lei vigente. Não fomos julgados pelo TSE, como determina a Constituição. É uma aberração. Nunca houve a cassação de sete deputados dessa forma”, declarou.

Segundo ele, a decisão “apequena o Parlamento” e será contestada judicialmente. A Câmara dos Deputados já havia apresentado recurso ao STF para tentar reverter os efeitos da decisão, mas o Supremo formou maioria a favor da mudança. Ainda não há confirmação sobre o andamento de novos recursos. (A Notícia Portal com informações de Giovanna Campos/ Foto: Congresso em Foco)