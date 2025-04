Polícia Militar realiza “Operação Loki“ em Tucumã e Ourilândia do Norte

Neste fim de semana a Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão (36º BPM), deflagrou a Operação Loki nas cidades de Tucumã e Ourilândia do Norte. Sob a supervisão do Major Júlio e comando do Capitão Medeiros, a ação ocorreu entre 20h e 3h da madrugada, com o objetivo de coibir crimes e reforçar a segurança pública na região.

Durante a operação, foram realizadas 64 abordagens a pessoas e 29 a veículos, resultando em 13 Boletins de Atendimento da Polícia Militar (BAPMs) registrados. No entanto, devido à instabilidade do aplicativo PMPA Mobile, alguns militares não conseguiram formalizar seus registros no sistema.

Ações e Resultados: Em Tucumã, a operação teve início no centro da cidade, onde diversas abordagens foram realizadas. Entre as ocorrências, a PM flagrou menores de idade conduzindo veículos de forma irregular, alguns sem placa ou com modificações ilegais. Para uma triagem mais detalhada, os adolescentes e os veículos foram encaminhados ao quartel do 86º Pelotão (PEL) de Tucumã. Os responsáveis legais foram acionados e, após apresentação da documentação necessária, os menores foram liberados sob sua tutela.

Já em Ourilândia do Norte, as equipes policiais intensificaram as abordagens, resultando na apreensão de uma motocicleta, que foi encaminhada ao CIRETRAN para os devidos procedimentos administrativos.

A Operação Loki faz parte das ações preventivas e ostensivas da Polícia Militar, visando garantir a ordem pública, fiscalizar o trânsito e combater práticas ilícitas. O 36º BPM reforça seu compromisso com a segurança da população, seguindo o lema: “Servir e Proteger”. (Roney Braga/ A Notícia Portal: Imagens e Fotos/ Polícia Militar)