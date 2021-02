TUCUMÃ: Três motoqueiros seguem e executam fazendeiro Marcio Veloso na zona Rural

Na tarde desta sexta feira (5) por volta das 15 horas, três motoqueiros chegaram à sede da fazenda do produtor rural Márcio Veloso, na localidade P 3, zona rural do município de Tucumã, sudeste do Pará, após render e amarar os moradores, os homens saíram levando o fazendeiro. Imediatamente produtores de toda região se mobilizaram através da rede social e saíram nas vicinais na tentativa de fazer um cerco e resgatar o pecuarista, mas lamentável foi em vão. Em menos de uma hora o corpo de Márcio foi encontrado jogado no matagal a 500 metros da casa de onde foi levado.

Nossa reportagem levantou que, horas antes Marcio Veloso estava na cidade de Tucumã onde foi visto no comércio da cidade, e quando retornou para a sua propriedade na colônia P 3, ele foi seguido pelos homens nas motos. A polícia ainda não arisca falar quais as motivações que levaram a morte de Márcio, acerto de contas ou latrocínio.

O Portal AN10 Notícias, também levantou que o pecuarista assassinado era pessoa bem quista na comunidade, criador de gado de raça e bastante trabalhador. Ele ajudava em campanhas do projeto Hospital do Amor de Barretos – SP e periodicamente realizava em sua propriedade leilões para arrecadação ao projeto. Márcio também era bem relacionado politicamente.

A polícia civil garante que buscas estão sendo feitas para tentar localizar os assassinos. Dezenas de fazendeiros também continuam as buscas em uma verdadeira caçada aos matadores. (Lourivan Gomes/da redação)