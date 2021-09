Água Azul do Norte em parceria com Sapucaia e Canaã dos Carajás inaugura ponte na divisa dos municípios

Na manhã de ontem quarta-feira (29), a Prefeitura de Canaã dos Carajás entregou à comunidade uma ponte sobre o Rio Plaquê, na divisa com o município de Sapucaia. Com 24 metros de extensão, a obra vai facilitar o trânsito e o escoamento da produção dos moradores da zona rural e impulsionar o desenvolvimento local.

O evento teve a presença da comunidade local, da prefeita de Canaã dos Carajás Josemira Gadelha, do prefeitos Volmir Rodrigues (Sapucaia), Isvandires Martins Ribeiro (Água Azul do Norte) e Moacir Pires de Faria (Xinguara), do vice-prefeito de Canaã dos Carajás Zito Augusto, vereadores e demais servidores públicos dos três municípios.

A ordem de serviço para a obra foi assinada pela prefeita Josemira Gadelha, em maio deste ano e teve um custo final de R$ 623.873,10.

Com muita alegria, o lavrador e morador da região Francisco Welington Bezerra destacou a importância da obra: “a palavra que eu tenho aqui hoje é gratidão. Isso é um sonho de mais de 30 anos. Já sofremos muito aqui. Tenho 35 anos nessa região. Já ficamos ilhados aqui. É um sonho realizado que vai nos ajudar bastante e trazer melhorias para a região”, afirmou.

(Com informações Ascom Canaã dos Carajás)