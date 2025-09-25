BannachShow Nacional

Biu do Piseiro vai marcar o encerramento do aniversário de Bannach em grande estilo

25/09/2025
Biu do Piseiro conquistou projeção nacional com um repertório que alia irreverência e popularidade, reunindo canções de grande apelo junto ao público.

O município de Bannach, localizado no sul do Pará, irá celebrar no próximo dia 4 de outubro seus 32 anos de emancipação política. Para marcar a data, a gestão municipal programou um evento especial, que terá como destaque a apresentação do cantor Biu do Piseiro, atração nacional que encerrará as comemorações.

Reconhecido como um dos nomes em ascensão no cenário musical brasileiro, Biu do Piseiro conquistou projeção nacional com um repertório que alia irreverência e popularidade, reunindo canções de grande apelo junto ao público. Sua performance em Bannach deverá atrair moradores e visitantes de municípios vizinhos, movimentando a economia local e consolidando a data comemorativa como um marco festivo para a cidade.

O show, que promete reunir grande público, será o ponto alto da programação de aniversário e representa, segundo a organização, a escolha de uma atração capaz de valorizar a importância histórica da data. Dessa forma, Bannach encerrará as festividades em clima de celebração e integração comunitária, reforçando a relevância cultural do evento no calendário regional. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)

