Emoção e Recorde de Participações Marcam o Jet Tour 2025 em São Félix do Xingu

O Jet Tour 2025 marcou um grande feito ao alcançar um recorde de inscritos em sua 15ª edição, realizada no último domingo, (16), entre os municípios de Tucumã e São Félix do Xingu. Criado em 2010, com o objetivo de explorar o potencial turístico dos rios da região, o evento se consolidou como o maior evento náutico de aventura do estado do Pará e uma importante atração turística.

Com um percurso de 89 km, o Jet Tour teve início na ponte da Vila Carapanã às 10h da manhã, passando pela ponte do Rio Fresco às 12h, e chegando ao pátio olímpico de São Félix do Xingu às 13h, onde os participantes puderam desfrutar de um almoço. A edição deste ano também foi marcada pela educação ambiental, ao longo dos 15 anos ouve o plantio de mais de mil mudas de espécies nativas às margens dos rios Carapanã, Fresco e Xingu, uma tradição que acompanha o evento desde suas primeiras edições.

A vice-prefeita Cacilda Levino destacou a importância do evento para o município, frisando que o Jet Tour se tornou uma tradição, sempre trazendo turistas e fomentando o turismo local. “Sempre terá o nosso apoio”, afirmou. Já o secretário de turismo Marcos Vinicius enfatizou que o evento é um dos muitos que a secretaria de turismo apoiará, com o objetivo de fortalecer a economia local e proporcionar mais lazer à população.

O turista Diogo Lopes, de Xinguara, expressou sua satisfação pela participação, parabenizando a organização do evento: “Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando desse grande evento.” O empresário do ramo náutico, Antônio Augusto, também elogiou a organização e o sucesso do evento, afirmando que continuará apoiando o Jet Tour nas próximas edições.

Em suma, o Jet Tour 2025 se consolidou como um marco no turismo e na cultura de aventura do Pará, com um grande número de participantes, apoio institucional e crescente popularidade. A edição de 2025 foi um verdadeiro sucesso de público e organização. (Roney Braga/ A Notícia Portal)