BBB 22: Bárbara é eliminada com 86,02% dos votos

Bárbara deixou o Big Brother Brasil 22 (Globo) na noite de ontem, terça-feira (15). Ela foi disparada a mais votada com 86,02%. Natália recebeu 9,03% e Arthur Aguiar apenas 4,95%. A enquete do F5 já apontava eliminação da sister. Por volta das 20h, ela havia recebido o maior número de votos (77%).

Antes de o resultado ser divulgado, Bárbara afirmou que estava morrendo de medo da sua estreia no paredão e também reforçou a vontade de permanecer no reality. “Não tenho muito o que falar, espero que seja apenas o primeiro paredão e confiar que o que tiver que ser vai ser, e ser o melhor pra todos. Mas eu quero muito muito ficar, quero viver muita coisa”, afirmou.

Ao se direcionar para a porta de saída, a modelo gaúcha pediu para que os colegas de confinamento não cantassem para ela. “Não quero ser chacota”, brincou. “Espero não estar muito cancelada, que o público tenha paciência comigo”, afirmou já fora da casa em conversa com o apresentador.

No discurso, Tadeu Schmidt, 47, relembrou não só a trajetória de Bárbara, mas como também a de Arthur e Natália. Sobre a modelo, o apresentador enfatizou que apesar das alianças fortes na casa, isso não bastou para que ela escapasse do paredão.

“Por uma conjuntura de fatores e escolhas dos outros acabou indo pro paredão. Isso significa que quem continuar no programa é porque está forte? Uma coisa é certa, caiu no paredão tudo pode acontecer. A combinação pode ser desfavorável”, explicou.

Em quatro semanas de programa, Bárbara recebeu apenas um voto para o paredão. No entanto, no último domingo (13), ela foi escolhida por Arthur Aguiar – indicado pela líder Jade Picon– no poder do contragolpe. A modelo disputou a prova de bate e volta com Natália e a amiga Laís.

(Fonte: Folha de São Paulo)