Conceição sediará Simpósio de Saúde da Região Araguaia

O Simpósio de Saúde da Região Araguaia (SISARA) será realizado nos dias 15, 16 e 17 de dezembro. O evento, que completará sua 6ª edição, acontecerá na Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus VII, em Conceição do Araguaia, sul do Estado. A programação terá como tema: “Desafios e oportunidades para a saúde: Uma reflexão sobre espaços e iniciativas no contexto Sul Paraense”.

Trata-se de um evento técnico-científico destinado a acadêmicos, profissionais e interessados na área da saúde. Segundo os organizadores, o principal objetivo é difundir conhecimentos e despertar o pensamento científico, discutindo temas atuais e relevantes para a atuação na saúde, com o intuito de atingir o maior número de pessoas da área. O Simpósio terá exposição de trabalhos científicos no formato E-Pôster, minicursos e palestrantes renomados de todo o país.

O evento é organizado pela professora mestra Priscilla Caminha, professora especialista Cláudia Godoy e Turma de Enfermagem/UEPA 2020, com aporte da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), responsável pelo fomento de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação dentro do Estado do Pará. Os organizadores aguardam um bom número de participantes durante os três dias de programação. Os participantes receberão certificação do evento.

A abertura do SISARA será no próximo dia 15, a partir das 12h, com credenciamento, apresentações artísticas e culturais, solenidade e palestra com a vice-reitora da UEPA, Ilma Pastana. As inscrições poderão ser realizadas até o dia da abertura do evento, no Campus da UEPA, em Conceição do Araguaia, na Avenida Rio Araguaia, s/n – Vila Cruzeiro, ou pelo WhatsApp (94) 99189-3823 ou pelo e-mail para sisarauepavi@gmail.com.

