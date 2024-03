Bando usa explosivos para atacar agência bancária no Pará

Um grupo criminoso tentou assaltar nas primeiras horas desta sexta-feira (8), uma agência do Banpará (Banco do Estado do Pará) em Conceição do Araguaia, sul do Pará.

O bando, composto por três criminosos, abordou o gerente geral em sua residência e, sob intensa ameaça, inclusive com o uso de explosivos, o coagiu a buscar uma quantia expressiva em dinheiro na unidade bancária.

Relatos de testemunhas detalham ainda que os criminosos estipularam um prazo de duas horas para que o gerente geral trouxesse o montante em dinheiro e, a fim de facilitar o roubo, lhe entregaram um celular para que o funcionário pudesse manter comunicação contínua com os assaltantes. O bancário chegou a dirigir-se à unidade, mas ao chegar lá, outro colega já estava preparando a agência para abrir as portas.

Desconfiado, a Polícia Civil e Militar foram chamadas e realizaram o cerco à agência do Banpará no município. Além disso, uma equipe especializada em desativação de explosivos chegou ao local para neutralizar os artefatos que estavam no corpo do gerente geral. Devido à ação rápida, os policiais já efetuaram a prisão de dois dos três indivíduos envolvidos nessa tentativa criminosa.

USO DE EXPLOSIVOS

Essa modalidade de assalto conhecida como “sapatinho” envolve ameaças, intimidações e, por vezes, ações violentas, com utilização de dinamite, visando forçar a vítima a entregar uma quantia em dinheiro, muitas vezes em troca de sua segurança ou da segurança de seus entes queridos. Esse tipo de ação criminosa tem ocorrido, principalmente, em regiões do interior do estado.

NOTA

Diante desse trágico evento, a Associação dos Funcionários do Banpará (Afbepa) continuará monitorando o desdobramento desse caso com o intuito de oferecer total apoio aos funcionários, fornecendo suporte, orientação e, se necessário, acompanhamento psicológico. Apesar dos criminosos não terem conseguido levar o dinheiro, fica nesse caso o trauma dos bancários que sofreram fortes ameaças. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)