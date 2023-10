Polícia Civil prende agressor em flagrante por lesão corporal com perigo de vida em São Félix do Xingu

Na última quinta-feira (19), a Polícia Civil do Pará, por meio da equipe plantonista da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de São Félix do Xingu, realizou a prisão em flagrante de um homem acusado de lesão corporal com perigo de vida.

O suspeito, que agrediu brutalmente sua companheira com socos e chutes, foi rapidamente localizado e levado para um exame de corpo de delito, como parte dos procedimentos legais.

Neste momento, o agressor encontra-se detido na sede policial, aguardando as deliberações do poder judiciário. Enquanto isso, a vítima recebeu atendimento especializado, incluindo uma escuta especializada, para proporcionar apoio emocional e orientação diante do ocorrido.

A prisão do agressor reflete o compromisso das autoridades em combater a violência doméstica e proteger as vítimas, garantindo que os responsáveis por tais atos sejam devidamente responsabilizados perante a lei. (A Notícia Portal com informações da Policia Civil do Pará)