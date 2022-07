Caminhão perde controle e mata motociclista atropelado em Parauapebas

O motociclista Francisco Araújo Delfino morreu atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (11), em Parauapebas, região sudeste do Pará. O caso aconteceu por volta de 11h na Avenida B com a Avenida H, bairro Cidade Jardim. O motorista do caminhão teria perdido o controle e resultou na tragédia. Ele fugiu do local. Até o momento não foi comunicado se alguma outra pessoa ficou ferida. O veículo teria perdido os freios ao tentar parar em um semáforo no topo da ladeira e, por conta disso, resultou no acidente.

A Guarda Municipal de Parauapebas contou que o caminhão perdeu o freio em um semáforo na avenida e colidiu contra um carro que estava na retaguarda. Em seguida, o caminhão bateu em uma moto. Francisco estava acompanhado de outra pessoa na motocicleta, que saiu a tempo de escapar do impacto. O motociclista não teve a mesma sorte e acabou sendo atropelado e morreu no local. O condutor do caminhão teria fugido do local sem prestar socorro à vítima. Até o momento, ele segue foragido.

Francisco trabalhava numa moto para fazer entregas de materiais de construção.

Em nota, a Polícia Civil comunicou que “o condutor do veículo envolvido na ocorrência foi identificado e será intimado a prestar depoimento”. O caso será investigado pela Seccional Urbana de Parauapebas.

Fonte: O Liberal