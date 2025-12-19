Atirador invade bar e deixa dois feridos em Conceição do Araguaia

Um atentado a tiros deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18/12), em Conceição do Araguaia, município localizado no sul do Pará. O crime ocorreu por volta das 10h45, no interior de um bar situado no bairro Emerêncio.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem chegou ao local em um veículo, aproximou-se de um frequentador do estabelecimento e efetuou um disparo de arma de fogo. O alvo do ataque foi atingido, mas sobreviveu à tentativa de homicídio. No entanto, uma bala perdida acabou ferindo uma segunda pessoa que estava no local.

Após o disparo, o atirador fugiu em rumo ignorado. Clientes e funcionários do bar deixaram o estabelecimento em meio ao pânico, enquanto os feridos pediam socorro. As duas vítimas foram socorridas e permanecem vivas.

A Polícia Militar realizou as primeiras diligências no local, e o caso deverá ser apurado pela Polícia Civil, que segue em busca de informações que levem à identificação e prisão do autor do crime. (A Notícia Portal com informações do Portal Debate/ Foto: Reprodução)