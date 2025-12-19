Conceição do Araguaia

Atirador invade bar e deixa dois feridos em Conceição do Araguaia

O crime ocorreu por volta das 10h45, no interior de um bar situado no bairro Emerêncio.

19/12/2025

Um atentado a tiros deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18/12), em Conceição do Araguaia, município localizado no sul do Pará. O crime ocorreu por volta das 10h45, no interior de um bar situado no bairro Emerêncio.

Após o disparo, o atirador fugiu em rumo ignorado. Clientes e funcionários do bar deixaram o estabelecimento em meio ao pânico, enquanto os feridos pediam socorro. As duas vítimas foram socorridas e permanecem vivas.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem chegou ao local em um veículo, aproximou-se de um frequentador do estabelecimento e efetuou um disparo de arma de fogo. O alvo do ataque foi atingido, mas sobreviveu à tentativa de homicídio. No entanto, uma bala perdida acabou ferindo uma segunda pessoa que estava no local.

A Polícia Militar realizou as primeiras diligências no local, e o caso deverá ser apurado pela Polícia Civil, que segue em busca de informações que levem à identificação e prisão do autor do crime. (A Notícia Portal com informações do Portal Debate/ Foto: Reprodução)

