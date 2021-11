Xinguara: Prefeitura reforma playgrounds das praças da cidade

Com o objetivo de proporcionar alegria e diversão às crianças, o governo municipal, restaurou e já instalou os parquinhos infantis da praça Vitória Régia, da rotatória do Marajoara II, da praça do Terminal Rodoviário e da praça Francisco Caldeiras Castelo Branco.

Os brinquedos foram reformados, sendo que algumas peças foram trocadas e outras receberam pintura nova. Toda essa ação tem o objetivo de garantir a segurança das crianças que frequentam os locais e melhorar o aspecto visual do parquinho, deixando o local mais bonito e agradável.

(Com informações Ascom Xinguara)

Confira como ficou a reforma: