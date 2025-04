Zeus IA é destaque no primeiro Tech Talks da Escola Judicial do Pará

A ferramenta de inteligência artificial Zeus IA foi tema do primeiro encontro da série Tech Talks, promovido pela Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará (EJPA). Lançada durante o evento pelo presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a solução visa agilizar a análise de mídias processuais no Judiciário paraense.

O evento contou com a participação de especialistas do TJPA e do juiz João Valério Júnior, que apresentou uma demonstração prática da ferramenta. Ele destacou a capacidade do Zeus IA de transcrever automaticamente falas de audiências, identificar interlocutores e resumir os principais pontos discutidos — tudo com segurança e sem uso de nuvem externa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normas do CNJ.

A ferramenta também foi elogiada por seu potencial de economizar tempo e integrar-se aos sistemas do TJPA. Para capacitar magistrados e servidores, a EJPA oferece o curso autoinstrucional “Zeus IA: Boas Práticas para Audiências no Mundo Digital”, com 10 horas de duração. (A Notícia Portal com informações do TJPA)