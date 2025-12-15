Governo do Pará lança programa Cheque Pecuária em Xinguara nesta quarta-feira (17)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), lançará, na quarta-feira (17), a partir das 9h, no Tatersal Joel Lobato, em Xinguara, o programa Cheque Pecuária, uma iniciativa inédita voltada ao fortalecimento da produção sustentável no estado, com foco em produtores rurais e agricultores familiares.

O Cheque Pecuária oferece benefícios financeiros de até R$ 20 mil para apoiar a recuperação de pastagens, a regularização ambiental das propriedades e o aumento da produtividade com sustentabilidade, estimulando a geração de renda no campo aliada à preservação ambiental.

Durante o evento, além do lançamento oficial do programa, haverá entrega de benefícios, inscrições para novos participantes e a palestra “Do Capim ao Bolso: Manejo de Pasto, Produtividade e Lucro”, com Ernesto Coser Neto, gerente da Datamars Brasil; Emerson Alexandrino, doutor em Zootecnia e professor da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT); e Marcione Braga, consultor em manejo intensivo de pastagens.

Para o governador Helder Barbalho, o programa representa mais um passo do Pará na construção de um modelo produtivo sustentável e inclusivo.

“Estamos investindo diretamente em quem produz, valorizando o produtor rural e o agricultor familiar. O Cheque Pecuária é uma ação concreta, que coloca recurso na mão de quem precisa, melhora a produção e cuida do meio ambiente. É o Pará mais uma vez saindo na frente”, destacou o governador.

A Semas é responsável pela operação e execução do programa, integrando políticas ambientais e produtivas para garantir que o desenvolvimento rural aconteça de forma regular e sustentável. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio, a iniciativa reforça o compromisso do Estado com uma produção de baixo impacto ambiental.

“O Cheque Pecuária foi pensado para apoiar o produtor que quer produzir mais, mas também quer estar regular. A Semas está à frente da operacionalização desse programa, garantindo orientação técnica, regularização ambiental e incentivo financeiro, em um trabalho conjunto com outras instituições parceiras”, afirmou o secretário.

O programa conta ainda com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), do Banco do Estado do Pará (Banpará) e da Secretaria da Agricultura Familiar (Seaf), fortalecendo a atuação integrada do governo para atender os produtores rurais.

Além do lançamento no dia 17, os dias 17 e 18 de dezembro serão dedicados a atendimentos ao público, com orientações para inscrições no Cheque Pecuária, no programa Valoriza TS – de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), além de serviços relacionados à regularização ambiental. ( A Notícia Portal com informações de Igor Nascimento ( Semas)/ Fotos: Bruno Cruz Agência Pará)