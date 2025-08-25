Mercado do boi gordo: confira os preços da arroba hoje

O mercado físico do boi registrou preços pouco alterados nesta segunda -feira (25). Segundo o analista da consultoria Safras & Mercado Fernando Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por um perfil mais acomodado de preços.

“O perfil da demanda durante a segunda quinzena do mês leva a crer em pouco espaço para altas mais contundentes”, define.

De acordo com ele, o grande ponto de sustentação aos preços da arroba do boi gordo permanece nas exportações de carne bovina.

“O desempenho tem sido extremamente satisfatório, com perspectiva de crescimento importante em termos de volume e principalmente receita”.

Mercado atacadista

O mercado atacadista voltou a apresentar queda em seus preços para a carne bovina. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por continuidade deste movimento no curto prazo.

Isso acontece em consequência a uma reposição mais lenta entre atacado e varejo durante a segunda quinzena do mês. “Vale destacar que a carne de frango ainda dispõe de maior competitividade na comparação com as concorrentes, em especial na comparação com a carne bovina”, assinalou. (A Notícia com informações do Canal Rural/ Fotos Divulgação)